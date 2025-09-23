Sfruttamento il progetto ’Common Ground’ | Aiutare chi è più fragile a uscire dall’illegalità
Un terreno comune, contro il lavoro nero che, a quanto pare, ha trovato adeguata concretezza nel nostro territorio. Questo almeno stando ai risultati di ’ Common Ground ’, il progetto interregionale sullo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime, presentati nel convegno svoltosi ieri al Tecnopolo di Reggio, dedicato proprio al bilancio del percorso partito a ottobre 2023 e realizzato dal Comune capoluogo. In collaborazione con la Procura della Repubblica, la cooperativa l’Ovile, l’Arma dei Carabinieri, sindacati e realtà del terzo settore. Circa 400 le persone raggiunte e 144 i lavoratori coinvolti nelle attività del progetto: dei quali un terzo è riuscito a regolarizzare la condizione lavorativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
