Sfilate di moda | il segreto per entrare anche senza invito

Il mondo delle sfilate di moda è un turbinio di glamour, creatività e caos organizzato, ed esercita sempre un fascino irresistibile. Per molti, assistere a una sfilata è un sogno, ma l'accesso è spesso limitato a pochi eletti: giornalisti, fashion buyer, influencer e celebrità di vario tipo. Come si fa, dunque, a varcare quelle porte esclusive anche senza un invito? La risposta, come spesso accade, è multiforme. L'era digitale ha democratizzato l'accesso al mondo della moda, offrendo la possibilità di seguire gli show in livestream sui siti ufficiali dei vari brand, su Instagram, TikTok, Vogue Runway e Farfetch: un'opzione comoda e a impatto zero, che permette di vivere l'emozione della sfilata direttamente dal proprio divano.

