Setter maltrattato salvato dalla Polizia | era rinchiuso in un recinto tra i rifiuti
Un Setter è stato salvato dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina: viveva rinchiuso in un recinto, senza acqua né cibo, tra rifiuti ed escrementi. Grazie alla segnalazione di un cittadino è stato salvato e ora è stato affidato ai volontari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
