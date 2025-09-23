Sette giorni di futuro | a Roma 75mila partecipanti e 2.500 imprese

Sette giorni intensi hanno permesso alla Capitale di misurarsi con il proprio futuro: la nuova edizione di Rome Future Week ha chiuso i battenti con numeri che ne confermano la crescita esponenziale, proiettando la città verso scenari di innovazione condivisa e partecipazione attiva. Una città trasformata in laboratorio Dal centro storico fino ai quartieri più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sette giorni di futuro: a Roma 75mila partecipanti e 2.500 imprese

Rome Future Week 2025. A Roma innovazione e futuro del lavoro - Si è conclusa con numeri da record la Rome Future Week 2025, l’evento diffuso che dal 15 al 21 settembre ha trasformato Roma in un laboratorio internazionale di innovazione e riflessione sul lavoro de ... Lo riporta dazebaonews.it

