Sesto il Rondò Torretta si mobilita | Spaccio a cielo aperto e degrado Troppe promesse ora intervenite
Mentre il sindaco posta i risultati dei pattuglioni dei vigili e l’assessore Antonio Lamiranda un cantiere al giorno, il Rondò-Torretta si mobilita. Un’altra volta. "Negli ultimi due anni il quartiere e ormai sempre più zone della città sono diventati luoghi in cui regnano incuria, degrado e criminalità – spiega il comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste –. Ogni giorno assistiamo a spaccio a cielo aperto, risse, aggressioni in pieno giorno e molestie a giovani ragazze. Le serrande dei negozi si abbassano e sempre più famiglie provano a vendere casa pur di scappare da una situazione diventata per molti invivibile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
