Sesto Fiorentino | volontaria delle Misericordia muore in ospedale dopo incidente sul viale Gramsci
Non ce l'ha fatta Sylvia Trallori, la 28enne volontaria della Misericordia di Sesto Fiorentino che nella tarda serata di giovedì 11 settembre 2025 era rimasta coinvolta in un incidente stradale in viale Gramsci, nel comune di Sesto Fiorentino, proprio davanti alla sede della Misericordia di Quinto, mentre era impegnata nel servizio di volontariato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino
