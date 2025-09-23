Servizio civile due giovani nella sede Ugl di Forlì | Orientamento al lavoro ma una crescita umana
Al via, nella sede centrale di Ugl Romagna a Forlì, l'attività di Servizio civile universale di due giovani volontari, nell'ambito dei bandi Eiset (Ente Italiano Sport Ecologia e Turismo). “Dopo la felice esperienza del 2023 e del 2024, continua il progetto di servizio civile svolto dai giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
