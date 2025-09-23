Servizi | l' ufficio postale di Bientina riapre nella versione ' Polis'

Pisatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste italiane informa che riaprirà giovedì 25 settembre dalle ore 10.30, secondo la tipologia ‘Polis’, l’ufficio postale di Bientina. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

