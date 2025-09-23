Serpente del grano trovato in strada a Torino Borgo Vittoria è probabile che sia scappato

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, lunedì 22 settembre 2025, un serpente del grano è stato trovato in strada in corso Grosseto a Torino, all'altezza del negozio Mobilandia. È stato preso in cura dai veterinari del Centro animali non convenzionali (Canc) di Grugliasco, dove si trova attualmente. Si tratta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

