Serino (AV), 23 settembre 2025 – Si è svolto oggi a Serino l’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, dedicato al tema dello sviluppo territoriale e delle risorse idriche. Alla giornata, ospitata presso l’Area PIP, ha preso parte il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, insieme al sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? "Crisi idrica tra storia e gestione futura" è questo il titolo dell' appuntamento della amministrazione comunale del sindaco Vito Pelosi Ci sara' il governatore Vincenzo De Luca che inaugura gli incubatori di impresa ?Area Pip di Serino martedi' ore 17 - facebook.com Vai su Facebook

Serino, De Luca inaugura nuovi incubatori: «Acqua e impresa, qui il futuro è già presente»; A Rivottoli di Serino impianto sportivo in memoria di Luca Mariconda; Serino, c’è l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Rivottoli.

“Acqua, Impresa, Futuro”: lunedì De Luca a Serino - Lunedì 23 settembre alle ore 17:00 nell’Area PIP di Serino (AV), si terrà l’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Serino. Da irpinianews.it

