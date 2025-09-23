Serie tv su Rai Uno con Cristiana Capotondi Cesenatico nel borgo immaginario di Marina di Romagna

Cesenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesenatico è stata scelta come parte del set cinematografico per una nuova serie tv in onda su Rai Uno, il titolo ‘La Ricetta della Felicità’ e prenderà il via giovedì 25 settembre in prima serata, per quattro appuntamenti.Ambientata nel borgo immaginario di Marina di Romagna, la serie raccoglie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - cristiana

Cristiana Capotondi nella nuova serie tv “La ricetta della felicità”: «Vi racconto la mia»

La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino; ‘La ricetta della felicità’: su Rai 1 la serie con Cristiana Capotondi; Serie tv su Rai Uno con Cristiana Capotondi, Cesenatico nel borgo immaginario di Marina di Romagna.

serie tv rai cristianaLa ricetta della felicità, la serie su Rai 1 con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino (trailer) - Arriva su Rai1 da giovedì 25 settembre per quattro prime serate La ricetta della felicità diretta da Giacomo Campiotti (Bianca come il latte, rossa come ... ciakmagazine.it scrive

serie tv rai cristianaLa ricetta della felicità, tutto sulla serie con Cristiana Capotondi in arrivo in tv - Leggi su Sky TG24 l'articolo La ricetta della felicità, tutto sulla serie con Cristiana Capotondi in arrivo in tv ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Tv Rai Cristiana