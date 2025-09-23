Serie D Marino | Un solo punto Ma buona reazione

Il suo ingresso in campo ha dato una marcia in più al Follonica Gavorrano. Simone Marino sabato contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro è stato uno dei migliori in campo, sfiorando anche il gol con una conclusione finita sul palo. "E’ stata una gara giocata molto bene dalla nostra squadra – ha detto il centrocampista –. Abbiamo fatto la partita dall’inizio alla fine, poi nel momento in cui sembrava dovessimo passare in vantaggio, con pali e miracoli del portiere avversario, per una disattenzione abbiamo preso il gol dell’1-0. Poi da lì siamo stati squadra, perché abbiamo continuato a fare il nostro gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

