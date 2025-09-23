Serie cancellata ritrova vita con un sequel inaspettato
il ritorno di “the expanse”: un nuovo capitolo nel mondo della fantascienza. Tra le produzioni più apprezzate degli ultimi anni nel genere sci-fi, “The Expanse” si distingue per la sua capacità di coniugare una narrazione complessa e realistica con un’ambientazione interplanetaria ricca di dettagli scientifici e sociali. Dopo sei stagioni, la serie sembrava destinata a concludersi definitivamente, ma recenti sviluppi hanno riacceso l’interesse dei fan e degli appassionati del genere. storia e cancellazione della serie. origine e sviluppo. Basata sul ciclo di romanzi scritto da James S. A. Corey, pseudonimo dietro cui si celano Daniel Abraham e Ty Franck, “The Expanse” ha visto la luce originariamente su Syfy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Tutte le serie tv cancellate da Netflix, finora; Attrazione fatale e Rabbit Hole sono state cancellate dopo una sola stagione da Paramount+; Purtroppo, My Lady Jane è già stata cancellata.