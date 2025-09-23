Serie C | Livorno con il Bra ancora Formisano in panchina | per il tecnico è l' ultima chiamata

Il ribaltone, che al termine della gara contro l'Ascoli, in cui gli amaranto hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva, pareva quasi scontato, alla fine non c'è stato. Il Livorno, nella sfida di martedì sera contro il Bra, si presenterà infatti ancora con Alessandro Formisano in panchina. 🔗 Leggi su Today.it

