Serie C Inter U23, dopo la vittoria contro la Pergolettese nel 5° turno di campionato, un giocatore dei nerazzurri è stato inserito nella top 11 della settimana. L’ Inter Under 23 ha ottenuto una vittoria importante nella quinta giornata del campionato di Serie C, superando la Pergolettese con un punteggio di 2-0. La squadra allenata da Cristian Chivu ha dominato la partita fin dall’inizio, sbloccando il risultato al 35? grazie al gol di Luca Fiordilino, centrocampista classe 2000, che ha approfittato di una ripartenza ben orchestrata per infilare il portiere avversario. Poco dopo, al 47? del primo tempo, Matteo Spinaccè ha raddoppiato con una rete che ha dato maggiore tranquillità ai nerazzurri prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie C Inter U23, vittoria contro la Pergolettese che vale il posto in Top 11 per un giocatore!