Serie C Inter U23 vittoria contro la Pergolettese che vale il posto in Top 11 per un giocatore!
Serie C Inter U23, dopo la vittoria contro la Pergolettese nel 5° turno di campionato, un giocatore dei nerazzurri è stato inserito nella top 11 della settimana. L’ Inter Under 23 ha ottenuto una vittoria importante nella quinta giornata del campionato di Serie C, superando la Pergolettese con un punteggio di 2-0. La squadra allenata da Cristian Chivu ha dominato la partita fin dall’inizio, sbloccando il risultato al 35? grazie al gol di Luca Fiordilino, centrocampista classe 2000, che ha approfittato di una ripartenza ben orchestrata per infilare il portiere avversario. Poco dopo, al 47? del primo tempo, Matteo Spinaccè ha raddoppiato con una rete che ha dato maggiore tranquillità ai nerazzurri prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - inter
Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga
Vilhjalmsdottir: «Un onore essere all’Inter. Serie A ambiziosa, non vedo l’ora!»
Nico Paz Inter, il Real Madrid non lo riscatta: altro anno in Serie A col Como! Ma in futuro…
Serie A in volo verso il Pallone d’Oro: Juventus e Inter sono pronte per la cerimonia di questa sera IG: Inter/Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Hanno la faccia come il culo: -2006: Passaporti falsi: Oriali/Recoba - patteggiamento penale, 6 mesi convertiti in multa; sanzioni sportive ridotte invece di -3 punti a partita e serie B; -2008 Bilanciopoli: legge Berlusconi interviene a processo in corso contro Mila - X Vai su X
Serie C, la classifica del girone A dopo la quinta giornata: Inter U23 in zona playoff; Vicenza e Lecco non si fermano. Inter U23 ok; Salernitana, ora è fuga; Inter Under 23-Triestina: formazioni, dove vederla in tv e streaming.
L’Inter U23 espugna Crema: 2-0 alla Pergolettese - Inter U23 di domenica 21 settembre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net
Prima vittoria in C per l'Inter U23. Nel Girone C la Salernitana vola in testa - Prima storica vittoria per l'Inter U23 che dopo due pareggi e una sconfitta trova il primo successo in Serie C. Segnala tuttomercatoweb.com