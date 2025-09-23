Serie C c’è il turno infrasettimanale Mister Formisano si gioca la panchina del Livorno contro il Bra

FIRENZE – Giornata infrasettimanale per la serie C, con tutte le formazioni chiamate al riscatto dopo un turno così così. Chi si è salvato, con un pareggio sul campo della Vis Pesaro, è stata la Pianese, che ora è chiamata al derby con l’ Arezzo, che deve ancora metabolizzare il primo ko a Guidonia. Cerca il quarto risultato utile consecutivo la formazione amiatina, che però dovrà fare i conti contro la corazzata Arezzo, formazione che tutti danno tra le favorite per la promozione in serie B a fine anno. La squadra amaranto è partita col botto, con quattro vittorie in altrettante partite prima di cedere nell’ultimo turno di campionato contro il Guidonia tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Serie C, 6ª giornata: via al turno infrasettimanale. Oggi spazio al Girone B - Questa sera prenderanno il via le gare della 6ª giornata del torno. Riporta tuttomercatoweb.com

Serie C, 5ª giornata: apre il Girone B con quattro anticipi. Il quadro completo del turno - Prende il via questa sera il quinto turno del campionato di Serie C con quattro anticipi. Scrive tuttomercatoweb.com