Serie C Bra-Livorno in diretta LIVE
La pesante sconfitta interna con l'Ascoli, la quarta consecutiva, ha fatto ulteriormente sprofondare nella crisi il Livorno, che adesso, nella sesta giornata del girone B di serie C, è atteso a Sestri Levante dalla sfida con il Bra (fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Sivori). Un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - livorno
Basket, serie B | Pielle Livorno, è ancora guerra tra soci: non c'è intesa sulla data dell'assemblea, cresce il malumore tra i tifosi
Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche
Serie C | Juventus Next Gen-Livorno 2-1, Formisano: "Amarezza enorme, meritavamo il pari"
Coppa Italia serie D: Il Livorno domina, segna, resta in dieci, non soffre e vince. E ora il Follonica Gavorrano agli ottavi di finale. Foto Simona Marzi - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Bra-Livorno in diretta. LIVE; Bra-Livorno: dove vedere la Serie C in diretta tv e streaming gratis, probabili formazioni; Serie C | Livorno, con il Bra ancora Formisano in panchina: per il tecnico è l'ultima chiamata.
Calcio Serie C, questa sera Bra-Livorno. Il DS Menicucci: "Per noi è la partita della vita" - Il Bra insegue ancora la prima vittoria stagionale, fondamentale non solo per il morale ma anche per rimpolpare una classifica che ha bisogno di punti. Scrive targatocn.it
Pronostico Bra vs Livorno – 23/09/2025 - Il match tra Bra e Livorno, in programma il 23 settembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante, rappresenta una sfida interessante nel ... Come scrive news-sports.it