Serie C | Bra-Livorno 0-1 Formisano | Vittoria meritata Le voci sull' esonero? Con la società rapporto ottimo mai stati problemi
Una vittoria che salva la panchina di Alessandro Formisano. Gli amaranto, a Sestri Levante, hanno battuto per 0-1 il Bra tornando così a muovere la classifica dopo quattro ko consecutivi, che avevano messo fortemente in discussione la posizione del tecnico. Decisivo il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - livorno
Basket, serie B | Pielle Livorno, è ancora guerra tra soci: non c'è intesa sulla data dell'assemblea, cresce il malumore tra i tifosi
Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche
Serie C | Juventus Next Gen-Livorno 2-1, Formisano: "Amarezza enorme, meritavamo il pari"
Coppa Italia serie D: Il Livorno domina, segna, resta in dieci, non soffre e vince. E ora il Follonica Gavorrano agli ottavi di finale. Foto Simona Marzi - facebook.com Vai su Facebook
Il Livorno torna alla vittoria: a Sestri Levante Dionisi piega il Bra; Diretta web. Bra-Livorno 0 a 1 (parziale 2° tempo); Diretta web. Bra-Livorno 0 a 0 (parziale 1° tempo).
Diretta Bra Livorno/ Streaming video tv: cercasi punti disperatamente (Serie C, 23 settembre 2025) - Serie C, Diretta Bra Livorno, streaming video tv: una sfida molto sentita per via della posizione in classifica delle due formazioni (23 settembre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net
Serie C, Bra-Livorno in diretta. LIVE - Delicata sfida per gli amaranto, reduci da quattro sconfitte consecutive. livornotoday.it scrive