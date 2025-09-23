Serie C alle 20.45 la sfida col Ravenna Cassani | Certe partite si preparano da sole Carpi che notte al Cabassi | c’è la capolista
CARPI Il Ravenna torna stasera al ’Cabassi’ 555 giorni dopo quel memorabile 17 marzo del 2024 quando un gol di Sall valse il sorpasso in vetta della squadra di Serpini, che poi lanciò il Carpi verso la C. Come allora anche stasera (20.45) i giallorossi sono primi (+4 sulla truppa di Cassani), ma ovviamente alla 6^ giornata il derby vale molto meno. "È una gara molto attesa dalla piazza e dalla squadra – spiega mister Cassani – anche perché due anni fa si sono giocati il campionato. Sono sfide che si preparano da sole, indipendentemente dal fatto che si è giocato appena 48 ore fa". Cassani, faentino di Solarolo (22 chilometri a sud-ovest del capoluogo), è un ex. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - sfida
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Bernardeschi dice addio al Toronto, “Ora inizia una nuova sfida”: sta per ritornare in Serie A
Oggi va in onda l'ultima puntata: è anche l'ultima sfida per i sei naufraghi finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. A stabilire chi vincerà sarà una serie di televoti flash
| HIGHLIGHTS Highlights della sfida di Serie D tra Ligorna e Saluzzo https://bit.ly/4guAxuk #LaTerzaSquadraDiGenova - facebook.com Vai su Facebook
| HIGHLIGHTS Highlights della sfida di Serie D tra Ligorna e Saluzzo https://bit.ly/4guAxuk #LaTerzaSquadraDiGenova - X Vai su X
Serie C, alle 20.45 la sfida col Ravenna. Cassani: Certe partite si preparano da sole». Carpi, che notte al Cabassi: c’è la capolista; Roma-Juventus gratis su DAZN, cosa fare per vedere la partita in TV senza abbonamento; Il Fiorenzuola sogna il colpaccio: alle 20.45 al Pavesi arriva la corazzata Vicenza.
Serie C, alle 20.45 la sfida col Ravenna. Cassani: "Certe partite si preparano da sole». Carpi, che notte al Cabassi: c’è la capolista - CARPI Il Ravenna torna stasera al ’Cabassi’ 555 giorni dopo quel memorabile 17 marzo del 2024 quando un gol di ... Scrive msn.com