Serie C alle 20.45 la sfida col Ravenna Cassani | Certe partite si preparano da sole Carpi che notte al Cabassi | c’è la capolista

CARPI Il Ravenna torna stasera al ’Cabassi’ 555 giorni dopo quel memorabile 17 marzo del 2024 quando un gol di Sall valse il sorpasso in vetta della squadra di Serpini, che poi lanciò il Carpi verso la C. Come allora anche stasera (20.45) i giallorossi sono primi (+4 sulla truppa di Cassani), ma ovviamente alla 6^ giornata il derby vale molto meno. "È una gara molto attesa dalla piazza e dalla squadra – spiega mister Cassani – anche perché due anni fa si sono giocati il campionato. Sono sfide che si preparano da sole, indipendentemente dal fatto che si è giocato appena 48 ore fa". Cassani, faentino di Solarolo (22 chilometri a sud-ovest del capoluogo), è un ex. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

