Serie A Women’s Cup Roma prima finalista! Battuta la Lazio nel derby femminile Domani Juventus Inter
Serie A Women’s Cup, dopo la Roma di Gasperini, anche quella femminile di Rossettini vince il derby e va in finale. Avversaria la vincente di Juve Inter. Domani alle 18:30 scenderanno in campo Juventus e Inter Women per decidere chi affronterà la Roma in finale di Serie A Women’s Cup, dopo il 3-0 delle giallorosse nel derby contro la Lazio. Secco 3-0 nella prima semifinale di Serie A Women’s Cup, che permette alla Roma di conquistare così l’accesso alla finale, che si giocherà sabato 27 settembre. La squadra di Luca Rossettini ha messo in mostra una prestazione dominante, con le reti di Haavi, Corelli e Viens, che hanno liquidato la Lazio di Gianluca Grassadonia. 🔗 Leggi su Internews24.com
