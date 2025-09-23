Serie A Women’s Cup Roma Femminile in finale | Lazio regolata 3-0

A due giorni dalla stracittadina vinta in Serie A, i colori giallorossi festeggiano un nuovo successo in un derby, questa volta in campo femminile. Nella semifinale della nuova Serie A Women’s Cup, la Roma si è imposta per 3-0 sulla Lazio, conquistando così il pass per l’ultimo atto, in programma sabato 27 settembre, alle ore 17.30, sempre a Castellammare di Stabia. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, la Roma Femminile passa in vantaggio al minuto 22, sbloccando il punteggio grazie a Haavi, che con una bella conclusione di destro firma l’1-0. Il raddoppio giallorosso si concretizza invece al 42?: questa volta la protagonista è Corelli, che indirizza la qualificazione siglando il 2-0. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A Women’s Cup, Roma Femminile in finale: Lazio regolata 3-0

In questa notizia si parla di: serie - women

