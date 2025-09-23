Serie A stangata per la Lazio | Guendouzi out due giornate Belahyane squalificato e multa al club

Serie A, che stangata per la Lazio: Guendouzi out due giornate, Belahyane squalificato e multa al club biancoceleste Come di consueto, al termine della quarta giornata di Serie A 202425, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Tra i provvedimenti più significativi spiccano quelli che riguardano la Lazio, reduce dal derby capitolino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

