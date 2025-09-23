Serie A stangata per la Lazio | Guendouzi out due giornate Belahyane squalificato e multa al club

Serie A, che stangata per la Lazio: Guendouzi out due giornate, Belahyane squalificato e multa al club biancoceleste Come di consueto, al termine della quarta giornata di Serie A 202425, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Tra i provvedimenti più significativi spiccano quelli che riguardano la Lazio, reduce dal derby capitolino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, stangata per la Lazio: Guendouzi out due giornate, Belahyane squalificato e multa al club

In questa notizia si parla di: serie - stangata

Serie A, giudice sportivo: stangata per Cambiaso

Serie A, altra stangata contro i tifosi del Napoli: in arrivo una doppia decisione

Calcio serie C, il Perugia riparte con l'obbiettivo Gubbio. Ternnava si allena, rischio stangata per Nwanege?

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4ª giornata di Serie A: stangata alla Lazio - X Vai su X

IN ARRIVO OGGI! Su #AmazonPrimeVideo le prime due stagioni della serie Outlander Su #MediasetInfinity i film La stangata, Lara Croft: Tomb raider, Something in the water, Inga Lindstrom - Cuore rubato, Doppio inganno, Tutti gli uomini del presidente - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, il giudice sportivo: due giornate per Guendouzi; Giudice sportivo: stangata per la Lazio. Guendouzi e Belahyane squalificati, quanto staranno fuori; Lazio, squalifica di un turno a Belahyane e due giornate a Guendouzi. Anche Vieira salta Genoa-Lazio, la decisione del Giudice sportivo.

Giudice Sportivo, il derby costa caro a Guendouzi: stangata Lazio, un turno di stop a Belahyane - Il centrocampista della Lazio, espulso dopo il triplice fischio, è stato sanzionato dal Giudice. Segnala tuttomercatoweb.com

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche per Belahyane e Guendouzi, multa alla Lazio - Tutti i dettagli Come da prassi, al termine della quarta giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha re ... lazionews24.com scrive