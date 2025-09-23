Serie A arriva il bomber della Spagna | segna un gol a partita
La Serie A potrebbe chiudere l’arrivo di un grande bomber, al centro della nazionale spagnola: il suo standard è segnare un gol a partita L’ultima estate è stata segnata da un tormentone che, a un certo punto, è diventato piuttosto stucchevole. Gli attaccanti non segnano più e perché, con relativi trattati di anatomia e fisiologia dell’area di rigore annessi. Oltre ogni chiacchiera da bar, è vero che le punte del nostro campionato non sono più performanti come un tempo, ma ciò è dovuto anche a qualche difficoltà di adattamento. Gimenez e Dovbyk sono stati a un passo dall’addio la scorsa estate, ma sono rimasti e stanno facendo fatica a emergere anche quest’anno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: serie - arriva
Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio
Assassin’s creed della serie tv arriva su netflix dopo 5 anni di attesa
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Aquaforte arriva a Siena con un nuovo appuntamento della serie Insieme…Brilliamo! Ad accoglierci sarà Acquemarine Gioielleria, storica boutique nel cuore della città, da sempre attenta alla selezione di gioielli unici e di qualità artigianale. 27 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Zoom 5X arriva nella serie T per la primissima volta! Tante altre novità in arrivo: scoprile il 24 settembre, dalle ore 14:00! Segui con noi il live streaming su Facebook, X, YouTube e su http://mi.com/it e registrati subito e ottieni un super sconto! https://bit.ly/Lan - X Vai su X
Longo, il bomber Inter mai sbocciato: “Mi spostavano di anno in anno…”; Per Frendrup si muovono dalla Spagna: c'è l'offerta, la risposta del Genoa; Colpo clamoroso della Meta Catania, preso Tomáš Drahovský.
Serie A: blitz per Endrick, l’annuncio dalla Spagna - Il brasiliano sembra essere in partenza del Real Madrid e una squadra italiana si sarebbe mossa in modo concreto per il classe 2006 Il futuro di Endrick è ancora tutto da scrivere. Riporta calciomercato.it