Serie A arriva il bomber della Spagna | segna un gol a partita

La Serie A potrebbe chiudere l’arrivo di un grande bomber, al centro della nazionale spagnola: il suo standard è segnare un gol a partita L’ultima estate è stata segnata da un tormentone che, a un certo punto, è diventato piuttosto stucchevole. Gli attaccanti non segnano più e perché, con relativi trattati di anatomia e fisiologia dell’area di rigore annessi. Oltre ogni chiacchiera da bar, è vero che le punte del nostro campionato non sono più performanti come un tempo, ma ciò è dovuto anche a qualche difficoltà di adattamento. Gimenez e Dovbyk sono stati a un passo dall’addio la scorsa estate, ma sono rimasti e stanno facendo fatica a emergere anche quest’anno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

