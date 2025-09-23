Serie A 2025 26 | Highlights e risultati della quarta giornata
La quarta giornata della Serie A 202526 conferma un campionato dall’equilibrio sottile, in cui le big continuano a macinare punti ma non mancano risultati pesanti in trasferta e colpi a sorpresa. In apertura, il Cagliari espugna Lecce 1–2 e porta via tre punti di sostanza: gara intensa, con gli isolani bravi a leggere i momenti e a capitalizzare le occasioni migliori, soprattutto nella ripresa, quando la partita si è allungata. Il Lecce resta combattivo e nel complesso costruisce, ma paga caro qualche imprecisione nella gestione dell’ultimo passaggio. Indice. Risultati Serie A 4ª giornata Highlights Lecce – Cagliari 1-2. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
