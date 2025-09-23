Sergio Bonelli Editore presenta ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO 4 L’ANTICA MALEDIZIONE

Nerdpool.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento in libreria e fumetteria il 26 settembre con la quarta uscita della collana dedicata all’epico incontro-scontro tra lo  Spirito con la Scure  e uno dei suoi antagonisti più agghiaccianti: il  Barone Bela Rakosi.  Le indagini su un orribile contagio di vampirismo conducono Zagor, Cico e il dottor Metrevelic nel cuore dei Monti Superstizione. Ma anche altri si muovono nei paraggi: la contessa-vampira Ylenia Varga, Mister Ferguson e un misterioso Non-Morto, con la sua schiera di servitori. Tutti alla ricerca del luogo dove si nasconde il barone Bela Rakosi. ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO. L’ANTICA MALEDIZIONE  raccoglie gli episodi  “Vampiri”, scritto e sceneggiato da  Jacopo Rauch  con i disegni di  Raffaele Della Monica, e  “L’antica maledizione”, di  Jacopo Rauch  con le illustrazioni di  Gallieno Ferri,  Gianni Sedioli,  Marco Verni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore presenta zagor contro il vampiro 4 l8217antica maledizione

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO 4. L’ANTICA MALEDIZIONE

In questa notizia si parla di: sergio - bonelli

Sergio Bonelli Editore presenta “ETERNITY 7”

Sergio Bonelli Editore presenta “GEA 8. VERRÀ UN’ORDA STRANIERA”

Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. MALEFICIO”

Sergio Bonelli Editore presenta TEX E EL MORISCO 01. IL SIGNORE DELL’ABISSO; Boselli presenta I sette assassini!; Sergio Bonelli Editore presenta: Zagor contro il Vampiro 4. L’antica maledizione.

Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Segnala tomshw.it

sergio bonelli editore presentaSergio Bonelli (1932–2011): l’editore di Guido Nolitta, Zagor e Mister No - Ritratto di Sergio Bonelli: dagli esordi come Guido Nolitta a Zagor e Mister No, fino al ruolo di editore (Ken Parker, Martin Mystère, Dylan Dog, Nathan Never) e all’Ambrogino d’Oro. Riporta milanofree.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Editore Presenta