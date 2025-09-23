Sergio Bonelli Editore presenta ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO 4 L’ANTICA MALEDIZIONE
Appuntamento in libreria e fumetteria il 26 settembre con la quarta uscita della collana dedicata all’epico incontro-scontro tra lo Spirito con la Scure e uno dei suoi antagonisti più agghiaccianti: il Barone Bela Rakosi. Le indagini su un orribile contagio di vampirismo conducono Zagor, Cico e il dottor Metrevelic nel cuore dei Monti Superstizione. Ma anche altri si muovono nei paraggi: la contessa-vampira Ylenia Varga, Mister Ferguson e un misterioso Non-Morto, con la sua schiera di servitori. Tutti alla ricerca del luogo dove si nasconde il barone Bela Rakosi. ZAGOR CONTRO IL VAMPIRO. L’ANTICA MALEDIZIONE raccoglie gli episodi “Vampiri”, scritto e sceneggiato da Jacopo Rauch con i disegni di Raffaele Della Monica, e “L’antica maledizione”, di Jacopo Rauch con le illustrazioni di Gallieno Ferri, Gianni Sedioli, Marco Verni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: sergio - bonelli
