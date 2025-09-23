Dopo tre giornate di campionato in Serie D c’è il Seravezza primo da solo nel girone E, dove i verdazzurri di mister Cristiano Masitto sono rimasti gli unici a punteggio pieno. La vittoria domenicale 1-0 sul Trestina al “Buon Riposo” è stata decisa dal subentrato difensore Bajic, dopo che Bedini si era fatto parare un rigore da Bonifacio. Negli anticipi del sabato ha spiccato invece il pari che il Camaiore di Pietro Cristiani ha portato via da Foligno, dove i bluamaranto hanno fatto 2-2 rimontando due volte, prima con Bongiorni e poi col solito Kthella. Il Camaiore era pure rimasto in 10 per il rosso a Bifini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seravezza è una conferma. Il Camaiore la bella novità