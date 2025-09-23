Sequestrati i beni vincolati dello storico Caffè Greco
. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Roma - con la collaborazione del personale della Soprintendenza Speciale Abap di Roma -, hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal gip, su richiesta dei pm, di numerosi beni mobili, di rilevante pregio, sottoposti a vincolo culturale e dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, allocati presso lo storico Caffè Greco. Beni sequestrati di pregio. Tra i beni oggetto di sequestro figurano dipinti, sculture e oggetti di antiquariato di pregevole valore nonché simbolo della Roma settecentesca. Il provvedimento si è reso necessario dopo gli accertamenti eseguiti dai militari del Tpc dai quali è emerso che l'attuale locatario dell'immobile, sede del caffè, aveva rimosso i suddetti beni mobili - di stretta pertinenzialità rispetto agli ambienti dell' immobile storico ove erano allocati e da questo inamovibili - trasportandoli in due distinti depositi senza ottenere il previsto consenso della Soprintendenza di Roma, ponendo gli stessi beni al rischio di dispersione o distruzione, in violazione della disciplina contenuta nel Codice di beni culturali e del paesaggio. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: sequestrati - beni
Mafia, sequestrati beni per 30mln euro
Operazione shock da 1,4mln: Gdf smaschera “bad company” nel confezionamento d’olio, beni sequestrati
Roma, evasione fiscale: sequestrati beni per oltre 9 milioni a un avvocato e una consulente legale
Sequestrati beni, immobili e conti bancari a sei individui coinvolti in reati legati alla... #Confiscadefinitivaper4 - facebook.com Vai su Facebook
PRODOTTI INSICURI: SEQUESTRATI A MATERA OLTRE 10MILA ARTICOLI - Operazione della Guardia di finanza, sequestrati beni privi di etichettatura e certificazioni per un valore di oltre trentamila euro - https://lecronachelucane.it/2025/09/19/prodotti-insic - X Vai su X
Imu: agevolazioni solo per immobili storici con vincolo diretto; Carabinieri TPC di Monza: nel 2024 indagini, sequestri e restituzioni per la tutela del patrimonio culturale; Riciclaggio per oltre 20 milioni e frodi fiscali su scala nazionale: maxi operazione della Guardia di Finanza di Cremona.
Messina Denaro, sequestrati beni per 1,4 milioni di euro alla maestra e al geometra che gli prestò l’identità - I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato beni dal valore di 1,4 milioni di euro a Laura Bonafede, compagna storica di Matteo Messina Denaro, e del cugino della donna, Andrea ... Lo riporta fanpage.it
Sequestrati beni per tre milioni a Giovanni Luppino, l'uomo di fiducia di Matteo Messina Denaro - Sequestrati beni per tre milioni a Giovanni Luppino, l'uomo di fiducia di Matteo Messina Denaro 16 gennaio 2023, una data storica: l'arresto di Matteo Messina Denaro. Riporta rainews.it