Sequestrati i beni vincolati dello storico Caffè Greco

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Roma - con la collaborazione del personale della Soprintendenza Speciale Abap di Roma -, hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal gip, su richiesta dei pm, di numerosi beni mobili, di rilevante pregio, sottoposti a vincolo culturale e dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, allocati presso lo storico Caffè Greco. Beni sequestrati di pregio. Tra i beni oggetto di sequestro figurano dipinti, sculture e oggetti di antiquariato di pregevole valore nonché simbolo della Roma settecentesca. Il provvedimento si è reso necessario dopo gli accertamenti eseguiti dai militari del Tpc dai quali è emerso che l'attuale locatario dell'immobile, sede del caffè, aveva rimosso i suddetti beni mobili - di stretta pertinenzialità rispetto agli ambienti dell' immobile storico ove erano allocati e da questo inamovibili - trasportandoli in due distinti depositi senza ottenere il previsto consenso della Soprintendenza di Roma, ponendo gli stessi beni al rischio di dispersione o distruzione, in violazione della disciplina contenuta nel Codice di beni culturali e del paesaggio.

