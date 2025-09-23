Sequestra la madre per farsi dare i soldi ma lei riesce a salvarsi | arrestato dai carabinieri

Un uomo di 48 anni, residente a Turate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato ai danni della madre, una donna di 69 anni.Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe rinchiuso la madre in una stanza della loro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

