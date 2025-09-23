Sequestra la madre con il nastro adesivo per farsi dare i soldi ma lei riesce a salvarsi | arrestato

Un 48enne disoccupato e con precedenti è stato arrestato dai carabinieri di Turate con le accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato ai danni della madre, una donna di 69 anni.Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato la madre per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Picchia e sequestra la madre per una notte intera: voleva comprare la droga

Sequestra la madre per farsi dare i soldi, ma lei riesce a salvarsi: arrestato dai carabinieri

