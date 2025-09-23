Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

Ecodibergamo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. L’uomo di origine indiana conosciuto alla Caritas e al Patronato, qualche volta dormiva sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

senzatetto di 46 anni trovato morto in via locatelli a bergamo

© Ecodibergamo.it - Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

In questa notizia si parla di: senzatetto - anni

La storia di Emilietta, la "Tom Hanks" di Malpensa morta a 86 anni: "Non tornare a casa è un ergastolo, ma non chiamatemi senzatetto"

Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo; Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco; Bergamo, senzatetto muore sotto il porticato della chiesa.

senzatetto 46 anni trovatoSenzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo - Si tratta di un senzatetto di origini indiane di 46 anni noto alla Caritas sin dal 2013, quando aveva chiesto per la prima ... Da ecodibergamo.it

senzatetto 46 anni trovatoBergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco - Carabinieri e polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Senzatetto 46 Anni Trovato