Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

IL LUTTO. L’uomo di origine indiana conosciuto alla Caritas e al Patronato, qualche volta dormiva sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 23 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo

In questa notizia si parla di: senzatetto - anni

La storia di Emilietta, la "Tom Hanks" di Malpensa morta a 86 anni: "Non tornare a casa è un ergastolo, ma non chiamatemi senzatetto"

Senzatetto trovato morto di stenti nella casetta abbandonata a Ostia: Aurel Ciucur aveva 60 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/aurel_ciucur_senzatetto_morto_ostia_via_oletta-424859400/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Lui è Richard, ha 31 anni, è un poeta e senzatetto di Milano. Per molto tempo si è perso nel tunnel della dipendenza, spendendo i soldi raccolti dall’elemosina in droga. Oggi, ne sta uscendo. E ha deciso di non mentire più, né agli altri, né a se stesso. Ora Ric - facebook.com Vai su Facebook

Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo; Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco; Bergamo, senzatetto muore sotto il porticato della chiesa.

Senzatetto di 46 anni trovato morto in via Locatelli a Bergamo - Si tratta di un senzatetto di origini indiane di 46 anni noto alla Caritas sin dal 2013, quando aveva chiesto per la prima ... Da ecodibergamo.it

Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco - Carabinieri e polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto ... Lo riporta ilgiorno.it