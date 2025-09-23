Senza paura E il Pisa si prende gli applausi Conte la vince ma suda | nerazzurri mai domi
Il primo comandamento è rispettato: "Non avere paura". Sotto il Vesuvio il Pisa non vacilla anche se cede alla qualità della capolista che stacca tutti in vetta e se ne va in solitaria in questa calda serata d’autunno. Ma ciò che appare sulla carta scontato non lo è affatto sul rettangolo di gioco laddove i nerazzurri non demeritano affatto. Anzi, avrebbero anche di che recriminare – soprattutto nel primo tempo – per un rigore reclamato e "tolto" dal Var determinato da un fallo di mano di Leris a cui si sommano altre diverse occasioni interessanti persino nel finale. Il Pisa ha preparato bene la partita affidandosi ad un 3-5-2 abbottonato, ma comunque non rinunciatario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Napoli batte il Pisa, prende i punti e scappa in testa. Ma quanta sofferenza per errori banali - 2 degli azzurri che soffrono nel recupero per l’ennesima sbavatura in difesa. Secondo fanpage.it
Pisa-Udinese 0-1, LE PAGELLE: Iker Bravo decisivo, difesa che non prende gol - Dopo l’impresa di San Siro, l’Udinese si conferma anche all’Arena Garibaldi, superando il Pisa con un gol di Iker Bravo nel primo tempo. Come scrive msn.com