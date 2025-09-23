Sensini critico | L’Udinese aveva dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter ma con il Milan…

Sensini, ex difensore, ha criticato l’approccio tattico dell’Udinese contro il Milan, evidenziando le differenze con quello contro l’Inter. Nestor Sensini, ex difensore dell’ Udinese, ha espresso la sua delusione per la sconfitta pesante rimediata dalla sua ex squadra contro il Milan. Il tecnico Kosta Runjaic è finito nel mirino dell’ex calciatore per aver deciso di cambiare il modulo di gioco, una mossa che secondo Sensini non aveva motivo di essere adottata. LE PAROLE DI SENSINI – «Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Luka Modric e compagni». 🔗 Leggi su Internews24.com

