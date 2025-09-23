Sella col piede giusto Nicolai | Bello spirito Problema fisico a Davis

Sport.quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la convincente vittoria della Sella Cento a Brescia contro la Libertas Livorno, abbiamo raccolto le considerazioni del gm biancorosso Renato Nicolai: "Sono molto soddisfatto della partita giocata dai ragazzi – spiega –. Nonostante le difficoltà per le precarie condizioni fisiche di Devoe e Fall, abbiamo dimostrato una grande voglia di vincere, grande concentrazione e tanta applicazione difensiva. Tutti hanno dato il loro contributo: Davis ha spaccato la partita nel terzo quarto, ma eravamo pienamente in partita grazie all’apporto di tutta la squadra. Fall è stato gestito perché sapevamo che non poteva giocare più di quanto ha fatto per evitare ricadute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sella col piede giusto nicolai bello spirito problema fisico a davis

© Sport.quotidiano.net - Sella col piede giusto. Nicolai: "Bello spirito». Problema fisico a Davis

In questa notizia si parla di: sella - piede

Il calcio giusto fatto con il piede sbagliato - L’ultimo scandalo di giovani atleti che scommettono cifre assurde fa cadere le braccia. Da panorama.it

Calcio: Udinese; Runjaic, bisogna cominciare con il piede giusto - "Siamo contenti di poter cominciare a giocare in campionato, abbiamo già giocato la prima gara ufficiale in Coppa Italia fornendo una prestazione solida contro la Carrarese. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sella Piede Giusto Nicolai