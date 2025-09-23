Il giorno dopo la convincente vittoria della Sella Cento a Brescia contro la Libertas Livorno, abbiamo raccolto le considerazioni del gm biancorosso Renato Nicolai: "Sono molto soddisfatto della partita giocata dai ragazzi – spiega –. Nonostante le difficoltà per le precarie condizioni fisiche di Devoe e Fall, abbiamo dimostrato una grande voglia di vincere, grande concentrazione e tanta applicazione difensiva. Tutti hanno dato il loro contributo: Davis ha spaccato la partita nel terzo quarto, ma eravamo pienamente in partita grazie all’apporto di tutta la squadra. Fall è stato gestito perché sapevamo che non poteva giocare più di quanto ha fatto per evitare ricadute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sella col piede giusto. Nicolai: "Bello spirito». Problema fisico a Davis