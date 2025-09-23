Dopo gli scontri di Milano avvenuti ieri durante la manifestazione a favore della Palestina, una parte consistente dei social ha rivolto dure critiche a Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 è finito al centro di una polemica a causa della scelta di aprire il telegiornale proprio con le immagini dei disordini. Leggi anche: Mario Giordano denuncia: “Una persona nota si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a ‘mettere a fuoco’” Leggi anche: Roberto Saviano, la pesante accusa a Giorgia Meloni: “L’odio politico in Italia esiste e lo ha innescato anche lei” In un post diventato virale, si legge: “ Ce la prendiamo con il giornalismo fazioso di Rete4 che spesso e volentieri sfocia nel clownesco, ma Mentana che apre il suo tg con gli scontri di Milano non è molto diverso da un Mario Giordano o da un Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sei peggio di Giordano e Del Debbio!”. Furia social contro Mentana: cosa succede