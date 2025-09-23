sei comici guidati da michela giraud commemorano selvaggia lucarelli saviano elettra lamborghini e francesco totti in chiave satirica

P uò un funerale trasformarsi in una gara di risate spietate? Prime Video ci prova con Roast in Peace, il nuovo comedy show che porta in scena un’idea provocatoria: “ commemorare” le celebrità attraverso battute corrosive e senza limiti. L’appuntamento è fissato per il 9 ottobre, data in cui debutteranno i cinque episodi in esclusiva sulla piattaforma. Un format pensato per sorprendere, dividere e soprattutto far discutere. Stand-up comedy, dall’America una nuova forma di femminismo. guarda le foto Roast in Peace: vip sul palco come “defunti illustri”. Il cuore dello show è un funerale surreale, dove le star non muoiono davvero ma diventano bersagli comici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

