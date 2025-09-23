Sei comici guidati da Michela Giraud commemorano Selvaggia Lucarelli Saviano Elettra Lamborghini e Francesco Totti in chiave satirica
P uò un funerale trasformarsi in una gara di risate spietate? Prime Video ci prova con Roast in Peace, il nuovo comedy show che porta in scena un’idea provocatoria: “ commemorare” le celebrità attraverso battute corrosive e senza limiti. L’appuntamento è fissato per il 9 ottobre, data in cui debutteranno i cinque episodi in esclusiva sulla piattaforma. Un format pensato per sorprendere, dividere e soprattutto far discutere. Stand-up comedy, dall’America una nuova forma di femminismo. guarda le foto Roast in Peace: vip sul palco come “defunti illustri”. Il cuore dello show è un funerale surreale, dove le star non muoiono davvero ma diventano bersagli comici. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: comici - guidati
Ciak si ride! Due comici Max Angioni e Tomas Leardini, una campagna di Natale e l’agenzia Heads Collective con tanta pazienza… il risultato? Il nostro backstage di Natale! Prepara i popcorn e scopri un dietro le quinte come non l'hai mai visto! #StayTun - facebook.com Vai su Facebook
Roast in Peace arriva su Prime Video: i comici fanno il funerale a quattro vip.