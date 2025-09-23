Segretario generale del Libero Consorzio sul ricorso di Amorosia si deciderà a dicembre

Tutto rinviato a dicembre. Il caso che riguarda l’ex segretario generale del Libero consorzio comunale di Agrigento Pietro Amorosia, che aveva impugnato davanti al Tribunale del Lavoro la decisione con cui il presidente dell’ente Giuseppe Pendolino aveva nominato la dottoressa Melania La Spina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

