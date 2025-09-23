Seconda Categoria Non si ferma il Mezzano Ok Porto Fuori e Marina Cervia ancora a secco
In Seconda, restano a punteggio pieno, nel girone M, il Mezzano del confermatissimo tecnico Emiliano Regazzini (in foto), ma anche Vis Faventia, Vita, Brisighella e Lugo che si dividono la vetta. Anche nel girone N Porto Fuori, Marina e Low Street hanno vinto in entrambe le giornate mentre nel gruppo O cercano ancora il primo successo Junior Cervia e Pol. 2000. Seconda Categoria (2ª giornata). Girone M: Brisighella-G. Santerno 1-0, Lugo-B. Tuliero 2-1, R. Voltanese-P. L. Reda 1-0, Riolese-S. Rocco 2-1, Santagata Sport-Mezzano 1-4, S. Imolese-Vis Faventia 0-2, Vita-Bagnara 4-0. Classifica: Vita, Mezzano, Brisighella, Lugo, Vis Faventia 6; Riolese, Bagnara, San Rocco, R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: seconda - categoria
Seconda categoria. Il San Polo aspetta il ripescaggio
Seconda categoria. Il Sagginale conferma lo staff. E punta a un pronto riscatto
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Domenica al via i campionati di Prima e Seconda categoria. www.logudorolive.it - facebook.com Vai su Facebook
Scheda squadra Trecate Calcio; Seconda categoria, playoff e playout di oggi 11 maggio 2025 LIVE. I risultati in tempo reale; Seconda Categoria. Non si ferma il Mezzano. Ok Porto Fuori e Marina. Cervia ancora a secco.
Seconda categoria. San Potito, adesso o mai più. A Mezzano c’è Vita - Cerca punti salvezza il San Potito, oggi, nel girone M di Seconda: l’ultima della classe ospita il Sesto Imolese, in recupero in questo girone di ritorno. Segnala ilrestodelcarlino.it
Seconda categoria. Porto Fuori a Mezzano - Nel girone N la vetta è praticamente tutta ravennate: guida la Polisportiva 2000 che fa visita alla seconda in classifica, la Fiumanese, staccata di 1 solo punto dalla capolista. Si legge su ilrestodelcarlino.it