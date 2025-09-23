In Seconda, restano a punteggio pieno, nel girone M, il Mezzano del confermatissimo tecnico Emiliano Regazzini (in foto), ma anche Vis Faventia, Vita, Brisighella e Lugo che si dividono la vetta. Anche nel girone N Porto Fuori, Marina e Low Street hanno vinto in entrambe le giornate mentre nel gruppo O cercano ancora il primo successo Junior Cervia e Pol. 2000. Seconda Categoria (2ª giornata). Girone M: Brisighella-G. Santerno 1-0, Lugo-B. Tuliero 2-1, R. Voltanese-P. L. Reda 1-0, Riolese-S. Rocco 2-1, Santagata Sport-Mezzano 1-4, S. Imolese-Vis Faventia 0-2, Vita-Bagnara 4-0. Classifica: Vita, Mezzano, Brisighella, Lugo, Vis Faventia 6; Riolese, Bagnara, San Rocco, R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria. Non si ferma il Mezzano. Ok Porto Fuori e Marina. Cervia ancora a secco