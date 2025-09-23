Se vai a Trastevere presta attenzione a Via della Cisterna | qui troverai una fontana davvero particolare

Passeggiando per Trastevere si trova in Via della Cisterna la fontana della botte, antica fontana dei primi del Novecento. Un piccolo gioiello per le vie di Trastevere. Roma si conferma essere un luogo misterioso, che nasconde alcuni dei suoi tesori più profondi anche a chi pensa di conoscere la città perfettamente. Infatti, passeggiando per le vie di Trastevere, ci si può facilmente imbattere nella fontana della botte, più precisamente all’angolo tra Via della Cisterna e Via San Francesco a Ripa. LEGGI ANCHE: – A Trastevere troverai una fontana davvero particolare, quando ci passi davanti osservala attentamente Si tratta di un’antica fontana risalente ai primi anni del Novecento, ancora capace di evocare le sensazioni e le atmosfere dei vicoli della Roma di un tempo. 🔗 Leggi su Funweek.it

