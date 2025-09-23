Scusa Donald non è che mi liberi la strada? Macron fermato dalla polizia per via del corteo di Trump – Il video
Il presidente francese Emmanuel Macron è stato fermato a New York a causa del corteo del presidente Usa Donald Trump. La polizia aveva bloccato la strada per far passare le auto della scorta e del presidente americano e Macron, appena uscito dall’Assemblea Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia per lo Stato della Palestina, si è trovato di fatto fermo. Un disguido, anomalo, dato che i capi di Stato, anche per questioni di sicurezza, dovrebbero avere un percorso d’uscita agevole. Il numero uno dell’Eliseo è sceso dal veicolo, ha chiamato Trump e gli ha chiesto scherzosamente di «liberare la strada». 🔗 Leggi su Open.online
