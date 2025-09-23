Scuole elementari si cambia menù | secondo e verdure E la pasta dopo

Forlì, 23 settembre 2025 – Prima la verdura, il pesce e poi gli spaghetti. D’ora in avanti, per gli alunni delle scuole elementari della città il pranzo non inizierà più con un piatto di pasta. Ad aprire il pasto saranno invece il secondo piatto e il contorno, seguiti dal primo e, infine, la frutta. Una novità che segna una piccola rivoluzione nelle abitudini quotidiane dei bambini. L’obiettivo? Favorire il consumo di verdure, contrastare lo spreco e sviluppare nei piccoli una maggiore consapevolezza alimentare. “È una proposta che abbiamo avanzato alle scuole come Comune di Forlì confrontandoci prima con la Pediatria di Comunità e l’Azienda sanitaria – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

