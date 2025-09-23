Scuole elementari si cambia menù | secondo e verdure E la pasta dopo
Forlì, 23 settembre 2025 – Prima la verdura, il pesce e poi gli spaghetti. D’ora in avanti, per gli alunni delle scuole elementari della città il pranzo non inizierà più con un piatto di pasta. Ad aprire il pasto saranno invece il secondo piatto e il contorno, seguiti dal primo e, infine, la frutta. Una novità che segna una piccola rivoluzione nelle abitudini quotidiane dei bambini. L’obiettivo? Favorire il consumo di verdure, contrastare lo spreco e sviluppare nei piccoli una maggiore consapevolezza alimentare. “È una proposta che abbiamo avanzato alle scuole come Comune di Forlì confrontandoci prima con la Pediatria di Comunità e l’Azienda sanitaria – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scuole - elementari
Il latino alle scuole medie, la Bibbia alle elementari ed “educazione del cuore”: arriva il testo definitivo delle Indicazioni nazionali. Valditara: «Svolta culturale»
Scuole elementari aperte in estate in Alto Adige, la novità potrebbe arrivare in tutta Italia: cosa cambia
Castione della Presolana, Schiavi: “100mila euro per la riconversione della ex palestra delle scuole elementari di bratto in magazzino a disposizione di comune e associazioni”
a Roma le scuole elementari e medie chiudono così, al grido di Palestina libera - facebook.com Vai su Facebook
#DecisioneCF Nelle scuole elementari deve continuare a essere insegnata una seconda lingua nazionale. Il Consiglio federale intende istituire un obbligo per i Cantoni, che scatterebbe soltanto nel caso in cui l’attuale compromesso sulle lingue fallisca: https: - X Vai su X
Scuola Torre-Sala, Altra Benevento: “Tre mesi di ritardo sul cronoprogramma, consegna oltre giugno 2026” - Da lunedì scorso i 269 alunni della scuola elementare Nicola Sala sono costretti a frequentare le lezioni nei locali dell’istituto Mezzini di via Cifaldi, lontani dal quartiere in cui vivono, perché n ... Lo riporta ntr24.tv
Scuola, il Consiglio di Stato sospende il parere sui nuovi programmi: “Carenze e criticità” - Tra le misure contestate la “neutralità finanziaria non verificata” e “l’introduzione facoltativa del latino” ... Lo riporta repubblica.it