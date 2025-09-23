Scuole a rischio | 71 crolli in un anno e un quadro drammatico

Il 46% degli edifici scolastici è in zona ad elevata sismicità, il 59% non ha agibilità, il 58% non ha la prevenzione incendi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scuole a rischio: 71 crolli in un anno e un quadro drammatico

