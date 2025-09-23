Scuola novità sul menù | vengono serviti prima secondo e verdura Così riduciamo gli sprechi

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 120 studenti hanno partecipato lunedì mattina all’incontro “Basta poco – Storie che fanno pensare”, appuntamento dedicato alle scuole e pensato proprio per far riflettere i giovani sullo spreco alimentare. Un evento promosso da Alea Ambiente d’intesa con Comitato per la Lotta contro la Fame. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

