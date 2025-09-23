Scuola e sport possono crescere insieme | arriva un nuovo modello formativo a Milano

Milanotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano prende forma un nuovo concetto di scuola, dove sport e istruzione non si escludono, ma si potenziano a vicenda. È questo l’obiettivo del nuovo Liceo Scientifico Sportivo Alfa, un progetto formativo costruito attorno a tre pilastri fondamentali: didattica personalizzata, supporto concreto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuola - sport

Sport e scuola: energia per corpo, mente e postura dei più piccoli

Piano sport a scuola, Valditara annuncia: 920 milioni di euro per nuove palestre e ristrutturare gli impianti già esistenti

Treviolo investe 2 milioni tra scuola, mobilità dolce, sport, parchi e servizi sociali

Icehearts a Genova: crescere insieme tra scuola, sport e relazioni; Mogliano Veneto Rugby lancia Studio Ovale: scuola e sport insieme per crescere meglio; Kvaratskhelia verso il PSG: il calcio e la scuola come occasione per crescere.

Lo sport, palestra di vita che insegna a crescere - Lo sport non è solo attività fisica o competizione: è una vera e propria scuola di vita. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Sport Possono Crescere