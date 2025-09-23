Scuola Bersani pronta la palestra

Con l’apertura del nuovo anno scolastico, è stata inaugurata la rinnovata palestra della scuola primaria Oda Bersani di Balignano, frazione di Longiano. Erano presenti il sindaco Mauro Graziano e l’intera giunta comunale di Longiano, che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’intervento appena concluso. I lavori di manutenzione straordinaria, realizzati durante la pausa estiva, ha riguardato il rifacimento completo del pavimento della palestra per 25mila euro, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento per 20mila euro, l’installazione di nuove attrezzature sportive per garantire maggiore funzionalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

