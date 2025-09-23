Screening gratuiti | anche a Brindisi la Giornata Mondiale del Cuore

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Giornata Mondiale del Cuore si svolgerà anche a Brindisi, il 29 settembre in piazza della Vittoria, per una mattinata dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla salute del cuore. Dalle 9:00 alle 13:00, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi e la Asl di Brindisi saranno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: screening - gratuiti

UNARMA Puglia in prima linea per la salute dei Carabinieri: a Taranto screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue

Screening gratuiti per mammella e colon retto: Open Day ad Avellino

Prevenzione e salute pubblica, l'11 e il 14 luglio screening sanitari gratuiti nel campo rom di Japigia

Screening gratuiti: anche a Brindisi la Giornata Mondiale del Cuore; News in primo piano_det; Parte la 'Carovana della salute' a Maglie: visite e screening gratuiti.

Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre - Oltre 300 visite e screening cardiologici gratuiti in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra lunedì 29 settembre. Riporta msn.com

screening gratuiti brindisi giornataGiornata mondiale del cuore, il Gruppo San Donato tra visite e screening gratuiti - Da oggi si possono prenotare oltre 300 controlli in diversi centri della Lombardia: da Milano a Brescia fino a Pavia e Como ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Screening Gratuiti Brindisi Giornata