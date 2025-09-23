Screening gratuiti | anche a Brindisi la Giornata Mondiale del Cuore
BRINDISI - La Giornata Mondiale del Cuore si svolgerà anche a Brindisi, il 29 settembre in piazza della Vittoria, per una mattinata dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla salute del cuore. Dalle 9:00 alle 13:00, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi e la Asl di Brindisi saranno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: screening - gratuiti
UNARMA Puglia in prima linea per la salute dei Carabinieri: a Taranto screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del sangue
Screening gratuiti per mammella e colon retto: Open Day ad Avellino
Prevenzione e salute pubblica, l'11 e il 14 luglio screening sanitari gratuiti nel campo rom di Japigia
OTTOBRE ROSA 2025 Dal 1° ottobre 2025 screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno Anche quest’anno la ASL Rieti aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Ottobre Rosa”, promossa dalla Regione Lazio e dedicata alla prevenzione d - facebook.com Vai su Facebook
Continuano gli screening gratuiti organizzati da #NovaCoop in collaborazione con la @fprc_candiolo Prenota una visita di prevenzione oncologica otorinolaringoiatrica e ginecologica presso l’Istituto di Candiolo e presso i punti vendita Nova Coop https:// - X Vai su X
Screening gratuiti: anche a Brindisi la Giornata Mondiale del Cuore; News in primo piano_det; Parte la 'Carovana della salute' a Maglie: visite e screening gratuiti.
Una settimana per il cuore, visite e screening cardiologici gratuiti fino al 3 ottobre - Oltre 300 visite e screening cardiologici gratuiti in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra lunedì 29 settembre. Riporta msn.com
Giornata mondiale del cuore, il Gruppo San Donato tra visite e screening gratuiti - Da oggi si possono prenotare oltre 300 controlli in diversi centri della Lombardia: da Milano a Brescia fino a Pavia e Como ... Come scrive ilgiorno.it