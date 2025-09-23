Scopre apprezzamenti sessuali nella chat tra un uomo e il figlio minorenne | 35enne finisce in carcere con accuse pesantissime

Un 35enne di origini ecuadoriane residente a Torino è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile: secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo prometteva agli adolescenti con i quali era venuto in contatto, tutti maschi, denaro, droga e. 🔗 Leggi su Today.it

