Scoperto un ' diplomificio' nel Napoletano | indagati professori e studenti Risultavano in classe ma vivevano al Nord

Napoli, 23 settembre 2025 – Studenti diplomati a voti alti in una scuola paritaria del Napoletano, ma in realtà lo erano solo sulla carta visto che in aula non c’erano mai entrati. Risultavano presenti alle lezioni, ma in realtà vivevano a Milano, Bologna e in altre zone d’Italia . In cambio di cospicue rette, era possibile ottenere il diploma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70100. È stato scoperto dalla Guardia di finanza l’ennesimo ' diplomificio ', indagati professori e studenti di un istituto paritario di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. La procura contesta i reati di falso ideologico al dirigente scolastico, al vice preside e anche a numerosi docenti e studenti della scuola, ai quali è stato notificato oggi un avviso di conclusione indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

