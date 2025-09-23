Scoperto un ' diplomificio' nel Napoletano | indagati professori e studenti Risultavano in classe ma vivevano al Nord

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 23 settembre 2025 – Studenti diplomati a voti alti in una scuola paritaria del Napoletano, ma in realtà lo erano solo sulla carta visto che in aula non c’erano mai entrati. Risultavano presenti alle lezioni, ma in realtà vivevano a Milano,  Bologna   e in altre zone d’Italia  . In cambio di  cospicue rette, era possibile  ottenere il diploma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70100.  È stato scoperto dalla Guardia di finanza l’ennesimo ' diplomificio ', indagati professori e studenti di un istituto paritario di  Sant'Antimo, in provincia di Napoli. La procura contesta i reati di falso ideologico al dirigente scolastico, al     vice preside e anche a numerosi docenti e studenti della scuola, ai quali è stato  notificato oggi un avviso di conclusione indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scoperto un diplomificio nel napoletano indagati professori e studenti risultavano in classe ma vivevano al nord

© Quotidiano.net - Scoperto un 'diplomificio' nel Napoletano: indagati professori e studenti. Risultavano in classe, ma vivevano al Nord

In questa notizia si parla di: scoperto - diplomificio

Scoperto ‘diplomificio’ nel Napoletano, indagati professori e studenti

Scoperto 'diplomificio' nel Napoletano, indagati prof e studenti; Scoperto un 'diplomificio' nel Napoletano: indagati professori e studenti. Risultavano in classe, ma vivevano al Nord; Scoperto 'diplomificio' nel Napoletano, indagati prof e studenti.

scoperto diplomificio napoletano indagatiScoperto un 'diplomificio' nel Napoletano: indagati professori e studenti. Risultavano in classe, ma vivevano al Nord - Dietro lauti compensi, una scuola paritaria di Sant'Antimo rilasciava diplomi con voti superiori al 70/100 senza mai mettere piede in classe. Riporta quotidiano.net

scoperto diplomificio napoletano indagatiScoperto 'diplomificio' nel Napoletano, indagati prof e studenti - Versando cospicue rette ottenevano il diploma ma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70/100. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Diplomificio Napoletano Indagati