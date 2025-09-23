Scoperto diplomificio a Sant’Antimo | indagati preside docenti e studenti
Studenti ottenevano il diploma senza frequentare le lezioni, mentre preside e docenti attestavano falsamente la loro presenza. Sant’Antimo, Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli, insieme alla Procura di Napoli Nord, ha scoperto un presunto “diplomificio ” in un istituto scolastico paritario della città. Al centro dell’inchiesta ci sono il preside, il vice preside e numerosi docenti e studenti, tutti destinatari di un avviso di conclusione indagini. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri di Frattamaggiore, durante l’anno scolastico 20232024 alcuni docenti avrebbero attestato falsamente la presenza in classe di studenti che, in realtà, si trovavano altrove: città come Milano, Bologna e persino zone di confine come il Brennero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
