Scontro sulla provinciale coinvolti due veicoli | due persone in ospedale
Due feriti a seguito di un incidente stradale, in serata, lungo la Strada Provinciale Galdo-Campagna. Coinvolti due veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del Vopi di Campagna di Eboli.L'incidenteA restare ferito un giovane di 19 anni, che ha rimediato diverse contusioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
