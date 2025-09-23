Scontro politico tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle | il caso del fotomontaggio su Giorgia Meloni
A innescare la polemica è stato un fotomontaggio, definito volgare e offensivo, che ritraeva il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’immagine era comparsa nei giorni scorsi sulla pagina Facebook della consigliera comunale del M5S, Maria Teresa Grasso, ed è stata poi rimossa.A questo punto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: scontro - politico
Spaccio e degrado in piazza Garibaldi, Perini (FdI) al prefetto: "Surreale negare". E lo scontro diventa un caso politico
Caos per la maxi antenna a Desio, dal quartiere in rivolta allo scontro politico: “Basta scaricabarile”
Ius Scholae, si riaccende lo scontro politico. Il PD pronto a votare la proposta di Forza Italia. Lega e FdI: “Irricevibile”
Anche Libera interviene sullo scontro politico a Trapani: “Serve un confronto civile" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
#AccadeallaCamera #Giustizia e #Gaza restano al centro dello scontro politico: il #Pd denuncia la riforma della separazione delle carriere, protesta sul caso Almasri e chiede chiarezza sulla linea del governo in #MO. Guarda il video su YouTube: https://youtu. - X Vai su X
Veneto epicentro della sfida politica Lega e Fratelli d’Italia in duello aperto Le Marche diventano l’Ohio d’Italia.
Foto intime, ricatti, droghe e massoneria: lo scontro interno tra i Fratelli d’Italia di Prato - La corsa alle elezioni regionali in Toscana si anima a Prato, ma non solo per la competizione elettorale. fanpage.it scrive